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Шахтер U-19 не смог переиграть сверстников из Хайдука в ЮЛЧ

"Горняки" не последовали за Рухом в следующую стадию плей-офф
Сегодня, 21:09
Шахтер U-19
Шахтер U-19

В рамках 1/16 финала ЮЛЧ Шахтер U-19 встретился с хорватским Хайдуком.

Команды играли примерно на одном уровне и результат матча решил лишь один эпизод.

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На 82 минуте Лука Вушкович открыл счет в поединке и поединок так и завершился.

Спустя еще 6 минут все тот же Вушкович дал "горнякам" надежду, удалившись с поля, но времени перевернуть игру было мало.

Перед самым финальным свистком составы команд уровнялись после того, как красную получил Олег Роспутько.

Хайдук U-19 - Шахтер U-19 1:0

Голы: Вускович, 82

Хайдук U-19: Булян - Аркович (Бегония, 57), Юрич-Петрасильо, Вускович, Хргович - Кавель, Цапан, Назор, Реич (Дюрич, 57), Брайкович - Антунович (Скоко, 57).

Шахтер U-19: Твардовский - Булеза, Фарина, Савченко, Дрозд - Роспутько, Глущенко (Пушкарев, 82), Сигеев, Лосенко, Ющенко (Янович, 59) - Погорелый.

Предупреждения: Бегония, Реич, Хргович, Юрич-Петрасильо, Скоко, Фарина, Лосенко, Цапан, Дрозд.

Красные: Вускович - Роспутько.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

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