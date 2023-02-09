"Мы были очень мотивированы": Малиновский отреагировал на победу над ПСЖ

Полузащитник Марселя Руслан Малиновский подытожил успех своей команды в матче 1/8 финала Кубка Франции против ПСЖ (2:1).

Украинский хавбек на 57-й минуте поединка мощным ударом поразил ворота парижан, чем помог провансальцам одержать победу в кубковом противостоянии.

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"Это был невероятный поединок и невероятная атмосфера. Это что-то особенное, ведь мы знаем, что это классика во Франции. Мы были очень мотивированы и хотели выложиться по максимуму. Думаю, мы заслужили победу.

Атмосфера и фанаты были невероятными. Болельщики подталкивали нас, эта победа добыта благодаря им. Они долго ждали домашней победы над ПСЖ. Игроки отдали все. Хочу поблагодарить всю команду, кто был на поле и кто был вне его. Мы команда, неважно, кто играет, а кто нет, мы должны быть едиными. Мы работаем на единый результат. Мы видели, как все боролись за эту большую победу", - приводит слова Малиновского официальный сайт Марселя.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Кубка Франции Марсель - ПСЖ (2:1).