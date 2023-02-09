Директор Ромы потролил Дзаньоло за выбор нового клуба

Генеральный директор Ромы Тиагу Пинту прокомментировал уход атакующего полузащитника Николо Дзаньоло в турецкий Галатасарай.

"Дзаньоло очень любили. Я не хочу увиливать от ответа, но если вы посмотрите на самые важные команды Серии А, сколько игроков ушли бесплатно? Многие, но, к счастью, не из Ромы.

Когда речь идет о продлении контракта, за этим всегда стоят переговоры – желание игрока, его агента, интересы клуба и выступления на поле.

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У нас хорошие отношения с агентом, но к соглашению по этим пунктам мы прийти так и не смогли. Можно думать, что ты очень хорош и мог бы получать определенную сумму денег, но если при желании покинуть Рому ты видишь интерес к себе только от Борнмута и Галатасарая, то либо ты не так хорош, либо что-то не так.

Мы были немного разочарованы отношением Дзаньоло, но жизнь продолжается. Рома выше любого игрока", – сказал Пинту в интервью Roma Press.

Напомним, Дзаньоло перешел в Галатасарай за 16,5 млн евро, подписав контракт на 4 года.