Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Дембеле в клубе
Глава "сине-гранатовых" постарается удержать игрока в команде.
Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что рассчитывает продлить контракт с вингером Усманом Дембеле.
"Дембеле счастлив, а мы довольны им. Мы любим этого футболиста.
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Его контракт рассчитан до 2024 года, и мы хотим, чтобы Усман остался с нами", – сказал Лапорта в интервью Get French Football News.
В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 5 голов и 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.