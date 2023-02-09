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Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо будущего Дембеле в клубе

Глава "сине-гранатовых" постарается удержать игрока в команде.
Сегодня, 19:51
Усман Дембеле / Getty Images
Усман Дембеле / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что рассчитывает продлить контракт с вингером Усманом Дембеле.

"Дембеле счастлив, а мы довольны им. Мы любим этого футболиста.

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Его контракт рассчитан до 2024 года, и мы хотим, чтобы Усман остался с нами", – сказал Лапорта в интервью Get French Football News.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 5 голов и 5 ассистов в 18 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Усман Дембеле Жоан Лапорта

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