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Реал заинтересован в подписании вингера Баварии

Однако в этот трансфер слабо верится.
Сегодня, 09:44
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Французский вингер Баварии Кингсли Коман попал в сферу интересов мадридского Реала.

Игрок нравится руководству мадридцев, сейчас за ним внимательно следят, но Бавария уже ясно дала понять, что Коман не продается.

В последние годы Кингсли стал важной частью мюнхенского клуба, игрок даже входит в клубный совет. Потому, чтобы переубедить Баварию, придется сделать очень серьезное предложение.

Transfermarkt оценивает Комана в 60 млн евро, а значит Реалу придется выложить за игрока более 100 млн евро, если они хотят, чтобы их предложение хотя бы было рссмотрено.

В этом сезон Кингсли Коман провел за Баварию 19 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

Напомним, ранее стало известно, что следующим тренером мадридцев может стать одна из легенд клуба.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен Кингсли Коман

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