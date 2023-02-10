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Реал определился с позицией, которую необходимо усилить этим летом

Мадридцам нужен новый форвард.
Сегодня, 21:19
ФК Реал Мадрид / realmadrid.com
ФК Реал Мадрид / realmadrid.com

Реал намерен грядущим летом усилить линию атаки. Об этом сообщает издание The Athletic.

Руководство "сливочных" прекрасно понимает необходимость подписания нового футболиста, который поможет команде забить и организовывать больше голов.

Реал интересуется различными игроками и изучает разные варианты – от центральных нападающих до нападающих, которые могут сыграть справа.

Отметим, ключевой целью мадридцев все еще является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, однако данный трансфер будет весьма сложно организовать.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании вингера Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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