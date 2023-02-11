Поттер: Мудрик и другие новички станут играть лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас

Рулевой лондонского Челси Грэм Поттер высказался об интеграции в коллектив, игроков которые были приобретены этой зимой.

По словам специалиста, эти исполнители станут играть лучше, когда адаптируются к игре команды.

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"Это лишь вторая игра Энцо, но вы можете увидеть, какое качество имеет этот молодой игрок и какой личностью он является. То же самое касается Жоау Феликса, Нони Мадуэке и Михаила Мудрика, они станут лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас", - сказал Поттер.

Напомним, сегодня, 11 февраля, Челси сыграл вничью с Вест Хэмом.