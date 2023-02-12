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Артета обвинил судей в "смене правил" во время гола Брентфорда

Из-за неоднозначной ситуации во время пропущенного гола, Арсенал упустил победу.
Сегодня, 15:57
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

В субботу, 11 февраля, лондонский Арсенал потерял очки в матче с Брентфордом, сыграв вничью 1:1.

"Пчелы" сумели сравнять счет на 74-й минуте благодаря голу Айвена Тоуни, который, по мнению главного тренера "канониров" Микеля Артеты, находился в офсайде.

"Я только что посмотрел повтор и да, это офсайд", - сказал Артета после матча. "Они (Федерация), вероятно, дадут объяснение позже на неделе. Сегодня у нас его нет".

"Вы должны применять определенные принципы в защите, и вы делаете это, придерживаясь правил. Внезапно, правила меняются, после чего вам приходится менять свои принципы. Так скажите нам раньше, чтобы потом не прятать линию так высоко, потому что у тебя всегда будет преимущество, если тебя заблокируют", - цитирует испанца ESPN.

Микель Артета также добавил, что он обсудит эту ситуацию с руководством АПЛ. Однако это никак не повлияет на результат - Арсенал сыграл вничью и теперь отрыв от Манчестер Сити составляет всего шесть очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Микель Артета Арсенал Лондон

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