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Конфликт между Альбой и Хави исчерпан

Защитник принял тот факт, что он более не основной игрок.
Вчера, 21:41
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Жорди Альба наконец-то примирлся с главным тренером каталонцев Хави, утверждает AS.

Защитник был недоволен количеством своего игрового времени, из-за начал открыто конфликтовать с Хави.

Пик их конфликта пришелся еще на прошлое лето, когда Барселона договорилась с Интером об аренде Жорди, но тот отказался от перехода.

Сейчас же ситуация в команде нормализовалась, Альба принял, что теперь не является железным игроком стартового состава и готов дать дорогу молодым игрокам.

Похоже, что понемногу Хави приобретает серьезный авторитет в раздевалке Барселоны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави Жорди Альба

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