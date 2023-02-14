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Неймар объявил ПСЖ свою позицию касаемо будущего в клубе

Бразилец не собирается покидать парижан.
Сегодня, 18:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар пообщался с руководством ПСЖ касаемо своего будущего в клубе. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Бразилец заявил, что не собирается уходить из команды. В данный момент футболист не планирует уходить из ПСЖ. Он полностью сосредоточен на ближайших матчах Лиги чемпионов против Баварии.

Кроме того, Неймар может изменить свою позицию лишь в том случае, если его выставят на трансфер этим летом.

В текущем сезоне на счету 31-летнего бразильца 12 голов и 10 ассистов в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готовится летом распрощаться со своими лидерами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ

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