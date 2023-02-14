"Верните нам два очка": Артета выступил с жесткой критикой в адрес судейства в матче против Брентфорда

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал судейские ошибки в матче АПЛ против Брентфорда (1:1).

"Мы проанализировали все имевшиеся доказательства и завершали игру в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. А это неприемлемо.

Ошибка стоила Арсеналу двух очков, которые уже не вернуть. Нам придется где-то еще их добирать.

Удовлетворили ли меня объяснения? Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится.

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Я ценю этот шаг и думаю, что он был искренним, это очень хорошо. Но он не отменяет того факта, что у нас на два очка меньше, чем должно быть.

Но в конечном счете, думаю, это поможет нам сделать игру лучше, честнее, поможет людям стать профессионалами более высокого уровня, уделяющими больше внимания важным деталям, потому что они влияют на результаты.

О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы распять того, кто совершил ошибку, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт более справедливым, решения – более понятными и качественными", – сказал Артета в интервью ESPN.

Напомним, гол Брентфорда в ворота Арсенала был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент не провел офсайдную линию. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес лондонскому клубу извинения.