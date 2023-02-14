iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Верните нам два очка": Артета выступил с жесткой критикой в адрес судейства в матче против Брентфорда

Испанский специалист негодует из-за потери важных баллов.
Сегодня, 21:45
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал судейские ошибки в матче АПЛ против Брентфорда (1:1).

"Мы проанализировали все имевшиеся доказательства и завершали игру в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а непонимание своей работы. А это неприемлемо.

Ошибка стоила Арсеналу двух очков, которые уже не вернуть. Нам придется где-то еще их добирать.

Удовлетворили ли меня объяснения? Я буду удовлетворен только тогда, когда нам вернут два очка, а этого не случится.

Читайте также: Артета обвинил судей в "смене правил" во время гола Брентфорда

Я ценю этот шаг и думаю, что он был искренним, это очень хорошо. Но он не отменяет того факта, что у нас на два очка меньше, чем должно быть.

Но в конечном счете, думаю, это поможет нам сделать игру лучше, честнее, поможет людям стать профессионалами более высокого уровня, уделяющими больше внимания важным деталям, потому что они влияют на результаты.

О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы распять того, кто совершил ошибку, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт более справедливым, решения – более понятными и качественными", – сказал Артета в интервью ESPN.

Напомним, гол Брентфорда в ворота Арсенала был ошибочно засчитан из-за того, что видеоассистент не провел офсайдную линию. Глава судей АПЛ Говард Уэбб принес лондонскому клубу извинения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал брентфорд АПЛ Микель Артета

Статьи по теме

Эмир Катара сделал покупку Манчестер Юнайтед "личным проектом" Эмир Катара сделал покупку Манчестер Юнайтед "личным проектом"
Ливерпуль уверенно победил Эвертон Миколенко в мерсисайдском дерби Ливерпуль уверенно победил Эвертон Миколенко в мерсисайдском дерби
Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс Манчестер Юнайтед дожал на выезде Лидс
Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Ливерпуль - Эвертон: Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:44
Браим Диас стал автором первого гола Милана в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года
Лига Чемпионов22:31
Тинейджер из ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов
Лига Чемпионов22:20
Милан - Тоттенхэм: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа22:19
Капелло назвал величайшего тренера в истории Италии
Киберспорт21:54
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Лига Чемпионов21:50
ПСЖ - Бавария 0:0 онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа21:45
"Верните нам два очка": Артета выступил с жесткой критикой в адрес судейства в матче против Брентфорда
Лига Чемпионов21:30
ПСЖ - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
НБА21:23
Ирвинг не будет отвечать на вопрос о длительности пребывания в Далласе
ММА21:21
Адесанья поделился сроками завершения карьеры в UFC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK