Канселу прокомментировал интерес к нему со стороны Реала

Защитник Баварии, права на которого принадлежат Манчестер Сити, Жоау Канселу заявил, что у него не было предложений от Реала этой зимой.

"Я не получал предложений. Это действительно так, но если об этом говорят... Я не знаю. Если я интересен такому клубу, как Реал, то это очень приятно, ведь это один из лучших клубов мира.

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Думаю, это значит, что я все делаю правильно", – сказал Канселу в интервью Movistar Plus.

В текущем сезоне на счету 28-летнего португальца один ассист в двух матчах в рамках Бундеслиги.