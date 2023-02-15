Игрок Реала признался, что был близок к переходу в Барселону

Родриго находился в шаге от трансфера в стан каталонцев.

Вингер Реала Родриго Гоэс рассказал, что мог в свое время стать футболистом Барселоны.

"У меня было две футболки: одна – Реала, другая – Барселоны. Мне пришлось делать выбор – и я легко принял решение.

С Барселоной все было согласовано, и я не ожидал, что Реал вмешается, это стало для меня сюрпризом.

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Сначала было страшно, но затем этот момент стал одним из самых счастливых в моей жизни", – сказал Родриго в интервью Goal.

Напомним, бразилец перешел в Реал летом 2019 года из Сантоса за 45 миллионов евро.