Лидер Баварии сможет помочь своему клубу в ответном матче против ПСЖ

Нападающий Баварии Садио Мане близок к восстановлению от травмы. Об этом сообщает издание Bild.

Возвращение сенегальца в общую группу ожидается в ближайшие дни – не позднее 20 февраля. Он будет готов сыграть против ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 8 марта.

Напомним, Мане перешел прошлым летом из Ливерпуля в Баварию. Мюнхенский клуб заплатил за трансфер футболиста 32 млн евро.

В текущем сезоне на счету 30-летнего сенегальца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Бавария определилась с суммой, за которую готова отпустить Забитцера.