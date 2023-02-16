Рэшфорд установил свой личный рекорд по голам за сезон
Англичанин продолжает демонстрировать свою лучшую форму в карьере.
В рамках 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Барселоной. Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Одним из авторов голов в поединке стал англичанин Маркус Рэшфорд. Для игрока это уже 22-ой гол в текущем сезоне во всех турнирах.
Таким образом, нападающего уже в феврале повторил свой лучший показатель по голам за один сезон. Также на счету форварда 8 ассистов.
Следующий матч между командами пройдет через неделю, 23 февраля.