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Футбол

Рэшфорд установил свой личный рекорд по голам за сезон

Англичанин продолжает демонстрировать свою лучшую форму в карьере.
Вчера, 21:55
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед встретился с Барселоной. Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Одним из авторов голов в поединке стал англичанин Маркус Рэшфорд. Для игрока это уже 22-ой гол в текущем сезоне во всех турнирах.

Таким образом, нападающего уже в феврале повторил свой лучший показатель по голам за один сезон. Также на счету форварда 8 ассистов.

Следующий матч между командами пройдет через неделю, 23 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы манчестер юнайтед Маркус Рэшфорд

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