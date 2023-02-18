Марсело близок к расторжению контракта с Олимпиакосом

Защитник Олимпиакоса Марсело близок к тому, чтобы расторгнуть контракт с клубом. Об этом сообщает издание Sport24.gr.

34-летний бразилец расторгнет контракт с греческим клубом. У него есть предложение из другой страны. Вероятно, речь идет об Ан-Насре, в котором выступает Криштиану Роналду.

Напомним, Марсело перешел в Олимпиакос в сентябре 2022 года, подписав контракт по схеме 1+1.

В текущем сезоне на счету бразильца 5 матчей в рамках чемпионата Греции, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что сын Марсело подписал первый контракт с Реалом.