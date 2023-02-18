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Стало известно, сколько игр и ударов ушло на забитый мяч Зинченко

Украинец сумел прервать сухую серию.
Сегодня, 16:30
Зинченко с одноклубники / Getty Images
Зинченко с одноклубники / Getty Images

Дебютный гол защитника Арсенала Александра Зинченко за лондонский клуб стал для него первым и в АПЛ.

Первый гол украинского фулбека в чемпионате Англии пришелся на его 92-й матч в турнире. За это время игрок нанес 74 удара по воротам соперника.

Отметим, впереди 26-летнего защитника Арсенала в списке игроков, не забивавших в АПЛ находятся хавбек Борнмута Льюис Кук и защитник Ливерпуля Джо Гомес.

В текущем сезоне на счету Зинченко 1 гол и 1 асссит в 16 матчах в рамках АПЛ.

На ISPORT также доступно видео дебютного гола украинца в чемпионате Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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