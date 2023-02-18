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Соболь отметился первым результативным действием за Страсбург

Украинский защитник помог отличиться своему одноклубнику.
Сегодня, 22:58
Эдуард Соболь / https://www.instagram.com/sobol_eduard/
Эдуард Соболь / https://www.instagram.com/sobol_eduard/

Левый защитник Страсбурга Эдуард Соболь вышел в стартовом составе на матч 24-го тура против Анже.

Играя левого латераля, 27-летний украинец оформил первое результативное действие за французский клуб.

На 14-й минуте Соболь со своего левого фланга отдал передачу в штрафную соперника, где Хабиб Диалло с близкого расстояния открыл счет в матче.

https://twitter.com/RCSA
https://twitter.com/RCSA

https://twitter.com/RCSA
https://twitter.com/RCSA

https://twitter.com/RCSA
https://twitter.com/RCSA

Ближе к перерыву Диалло оформил дубль - на этот раз без результативной передачи Эдуарда.

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Напомним, что во время зимнего трансферного окна Соболь покинул Брюгге, перейдя в Страсбург за 2,5 миллиона евро. С момента своего перехода украинец вышел на поле четыре раза: в матчах против Тулузы (1:2), Ренна (0:3), Монпелье (2:0) и Лилля (0:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: страсбург Лига 1 Эдуард Соболь

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