Немецкий футбольный союз начал расследование в отношении Нагельсманна

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария уступила менхенгладбахской Боруссии со счетом 2:3. Во многом на результат поединка повлияло ранее удаление Дайо Упамекано, который уже на 8-й минуте отправился отдыхать.

После матча тренер "ротен" Юлиан Нагельсманн побежал в сторону судейской. По всей видимости, наставник высказал много нелицеприятных слов в адрес главного арбитра, ведь, как сообщает Bayern & Germany, немецкий футбольный союз (НФС) начал расследование в отношении Нагельсманна.

"Сообщается, что тренер Баварии сделал неподобающие комментарии о работе судейской бригады во главе с Тобиасом Вельцом. Это было вызвано красной карточкой, предъявленной Дайо Упамекано на восьмой минуте встречи".

"В начале следующей недели НФС свяжется с Нагельсманном, чтобу он дал свой комментарий о случившемся. После ознакомления и взвешивания его заявления, НФС примет решение о дальнейшем направлении расследования".

Напомним, что по итогам тура Бавария может упустить лидерство чемпионата Германии. Это произойдет в случае, если Унион обыграет Шальке.