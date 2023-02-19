Боруссия Дортмунд - Герта 4:1: обзор матча и результат игры 19.02.2023
В воскресенье, 19 февраля, в рамках 21-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд встречалась с Гертой. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.
В первом тайме звездой стал форвард "шмелей" Карим Адейеми. Сначала немец стал автором года, а после, будучи травмированным, отдал ассист на своего партнера по команде.
Во второй половине встречи Герта смогла сократить отставание, однако на экваторе тайма Марко Ройс возобновил былое преимущество.
В оставшуюся часть игры гости пытались забить еще хотя бы гол, однако финальный гвоздь в крышку горба вбил Юлиан Брандт.
Статистика матча Боруссия Дортмунд - Герта 21-го тура Бундеслиги
Боруссия Дортмунд - Герта 4:1
Голы: Адейеми, 27, Мален, 32, Ройс, 77, Брандт, 90 - Тузар, 47
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 6 - 15
Ожидаемые голы (xG): 2.87 - 0.95
Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт, Ройс (Зюле, 87), Джан, Озджан (Беллингем, 66), Вольф, Мален (Аллер, 66), Адейеми (Байно-Гиттенс, 35).
Герта: Кристенсен, Кемпф, Уремович (Рохель, 68), Дардаи, Платтенхардт, Джигерджи (Боатенг, 79), Тузар, Сердар (Боэтиюс, 68), Рихтер, Нидерлехнер (Лукебакио, 68), Нганкам (Шерхант, 68).
Предупреждения: Джигерджи (58), Рюэрсон (58), Рохель (75).