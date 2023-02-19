Боруссия Дортмунд - Герта 4:1: обзор матча и результат игры 19.02.2023

В воскресенье, 19 февраля, в рамках 21-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд встречалась с Гертой. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме звездой стал форвард "шмелей" Карим Адейеми. Сначала немец стал автором года, а после, будучи травмированным, отдал ассист на своего партнера по команде.

Во второй половине встречи Герта смогла сократить отставание, однако на экваторе тайма Марко Ройс возобновил былое преимущество.

В оставшуюся часть игры гости пытались забить еще хотя бы гол, однако финальный гвоздь в крышку горба вбил Юлиан Брандт.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Герта 21-го тура Бундеслиги

Боруссия Дортмунд - Герта 4:1

Голы: Адейеми, 27, Мален, 32, Ройс, 77, Брандт, 90 - Тузар, 47

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 12 - 12

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 6 - 15

Ожидаемые голы (xG): 2.87 - 0.95

Боруссия Д: Кобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Брандт, Ройс (Зюле, 87), Джан, Озджан (Беллингем, 66), Вольф, Мален (Аллер, 66), Адейеми (Байно-Гиттенс, 35).

Герта: Кристенсен, Кемпф, Уремович (Рохель, 68), Дардаи, Платтенхардт, Джигерджи (Боатенг, 79), Тузар, Сердар (Боэтиюс, 68), Рихтер, Нидерлехнер (Лукебакио, 68), Нганкам (Шерхант, 68).

Предупреждения: Джигерджи (58), Рюэрсон (58), Рохель (75).