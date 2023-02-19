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Атлетико - Атлетик: результат матча

"Матрасники" добыли минимальную победу
Вчера, 21:27
Атлетико - Атлетик / Getty Images
Атлетико - Атлетик / Getty Images

В рамках 22 тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле принял Атлетик.

Команды долгое время демонстрировали равную игру и до последнего не могли выявить сильнейшего. Исход игры решил один эпизод.

На 72 минуте Диего Симеоне выпустил на поле Мемфиса Депая, а уже спустя несколько мгновений нидерландец отдал ассист на Антуана Гризманна.

"Матрасники" и дальше продолжили давить на ворота басков, но удвоить преимущество им не удалось, а вот удержать вполне. Матч завершился со счетом 1:0.

Примечательно, что Депай вторую неделю кряду становится одним из героев мадридского коллектива. В прошлом туре именно его гол принес победу над Сельтой.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Атлетик

Атлетико - Атлетик 1:0

Голы: Гризманн, 73.

xG: 1.23 - 0.81
Владение мячем: 57% - 43%
Удары: 17 - 8
Удары в створ 5 - 2

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ла Лига Атлетик Бильбао

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