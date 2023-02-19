Атлетико - Атлетик: результат матча
В рамках 22 тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле принял Атлетик.
Команды долгое время демонстрировали равную игру и до последнего не могли выявить сильнейшего. Исход игры решил один эпизод.
На 72 минуте Диего Симеоне выпустил на поле Мемфиса Депая, а уже спустя несколько мгновений нидерландец отдал ассист на Антуана Гризманна.
"Матрасники" и дальше продолжили давить на ворота басков, но удвоить преимущество им не удалось, а вот удержать вполне. Матч завершился со счетом 1:0.
Примечательно, что Депай вторую неделю кряду становится одним из героев мадридского коллектива. В прошлом туре именно его гол принес победу над Сельтой.
Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Атлетик
Атлетико - Атлетик 1:0
Голы: Гризманн, 73.
xG: 1.23 - 0.81
Владение мячем: 57% - 43%
Удары: 17 - 8
Удары в створ 5 - 2