Капитан Манчестер Юнайтед получил травму

Харри Магуайр, потерявший место в стартовом составе Манчестер Юнайтед, даже не попал в заявку на матч 24-го тура АПЛ против Лестера (3:0).

До старта поединка главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сообщил, что 29-летний англичанин получил травму колена, которая не должна быть серьезной.

"Харри травмирован", - цитирует нидерландца Manchester Evening News.

"Вы должны держать всех игроков свежими, но при этом также нужно смотреть на противника с точки зрения тактики, что вы можете сделать, где вы можете победить его. Каждый раз я использую этот подход, когда пытаюсь сделать лучший выбор стартового состава".

Ранее Эрик тен Хаг назвал приоритетную задачу Манчестер Юнайтед, которая не связана с чемпионатом Англии.