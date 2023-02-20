Игрока Ренна обвинили в интиме с женой одноклубника, футболисту пришлось реагировать на клевету

В стане соперника Шахтера в плей-офф Лиги Европы едва не разгорелся скандал.

Полузащитник Ренна Флавьен Тет угодил в неприятную историю, которая могла спровоцировать секс-скандал в стане бретонского клуба.

Как сообщает TopMercato, 30-летнего французского хавбека обвинили в том, что он переспал с женой своего одноклубника хорвата Ловро Майера.

Подобные слухи настолько распространились в социальных сетях, что футболисту пришлось публично реагировать на клевету.

"Меня проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Эти обвинения, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. Это позорно", - написал Тет в соцсетях.

Кроме того, французский футболист пригрозил тем, кто распространил подобные слухи, напомнив, что клевета является правонарушением, наказуемым штрафом в размере 12 тысяч евро.

Le message de Flavien #Tait concernant ces soit disante rumeurs entre lui et l'entourage de Lovro #Majer. pic.twitter.com/ELfYWnFUhj — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) February 19, 2023

Напомним, что Ренн является соперником Шахтера в раунде плей-офф Лиги Европы. В первом стыковом поединке донецкий клуб одолел французскую команду со счетом 2:1.

Ответный матч между Ренном и Шахтером будет сыгран во Франции в четверг, 23 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги Европы Ренн - Шахтер.