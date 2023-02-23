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Боруссия Дортмунд договорилась о переходе защитника из Боруссии Менхенгладбах

Бенсебаини пополнит ряды "шмелей".
Сегодня, 17:50
Рами Бенсебаини / Getty Images
Рами Бенсебаини / Getty Images

Защитник Боруссии Менхенгладбах Рами Бенсебайни может перейти в Боруссию Дортмунд. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

27-летний алжирец присоединится к "шмелям" летом на правах свободного агента. Бенсебайни не будет продлевать контракт с Боруссией, который истекает в конце этого сезона.

Отметим, игроком также интересовались Милан и Атлетико, однако сам футболист хотел продолжить карьеру в чемпионате Германии.

В текущем сезоне на счету алжирца 5 голов в 18 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион мира летом бесплатно уйдет из Боруссии Менхенгладбах.

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