Барселона не считает вылет из ЛЕ провалом

В Барселоне совершенно не расстроены вылетом из Лиги Европы, никто из игроков не расценивает это, как провал, пишет Diario Sport.

Клуб убежден, что выступил в еврокубках значительно лучше, чем в прошлом году. При этом в Барселоне считают, что клубу не повезло с травмами, жеребьевкой и иногда судейством.

Теперь каталонцы намерены сосредоточиться на Ла Лиге и Кубке Испании, которые изначально и были приоритетом. Интересно, что Хави тоже говорил нечто подобное.

Однако, ключевым является то, что несмотря на вылет, в раздевалке царит позитивная атмосфера, игроки готовы продолжить сражаться за клуб.

По итогу многие решили, что вылет из Лиги Европы даже стал положительным моментом, ведь теперь команда может приложить все силы, чтобы завоевать чемпионский титул.