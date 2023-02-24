Хави назвал причину поражения в матче с Манчестер Юнайтед

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал поражение Манчестер Юнайтед в рамках 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которого команда вылетела из турнира.

По словам специалиста, каталонцы допустили несколько ошибок, за что поплатились своим участием в турнире.

"Первый гол уязвил нас. Единоборства дорого обошлись нам во втором тайме. Они усилили интенсивность. Мы контролировали игру в первом тайме. Матч был вполне равным. Соперник был в отличной форме, для нас это поражение – большое разочарование. Очень печально.

Они физически очень сильны. Их первый гол сильно навредил нам. Все решают детали. Очень жаль, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила немного большего. У нас были моменты. Сегодня мы не контролировали мелкие детали и именно поэтому мы вылетаем".

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Хави заявил, что в следующем сезоне Барселона постарается выступить лучше в еврокубке.

"Мы выступили лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали свое лицо. В следующем году мы попробуем еще раз. Мы должны отнестись к себе с самокритикой. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и Кубке.

Положительной стороной является то, что у нас игра в воскресенье, а затем полуфинал Кубка. Сейчас мы должны сосредоточиться на этом", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Барселона.