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Тен Хаг оценил волевую победу над Барселоной

Манчестер Юнайтед вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
Сегодня, 08:35
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг подвел итоги матча с Барселоной в рамках 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой англичане вышли в следующий этап турнира.

По словам специалиста, победа придаст команде уверенности в дальнейшем.

"Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.

Это блестящая победа – обыграть Барселону, которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление – мы будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи".

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"Антони храбр, он всегда будет сражаться. Фред сыграл важную роль в игре в Барселоне и на этой неделе. Он должен был остановить Френки де Йонга – он должен был быть как комар, облепить его со всех сторон! У нас в команде есть несколько замечательных индивидуальностей", - отметил Тен Хаг.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Барселона.

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