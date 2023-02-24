Германия хочет провести товарищескую игру с Украиной

Встреча может состоятся в начале лета.

Немецкий футбольный союз планирует предложить сборной Украины сыграть товарищескую игру, пишет Sportbuzzer.

Сборная Германии хочет провести свою 1000-ю игру против сборной Украины. Матч должен пройти где-то между 16 и 20 июня.

На встречу планируется пригласить беженцев из Украины, а все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от войны.

Место встречи пока не определено, однако в осуждении чаще всего упоминается Гельзенкирхен.