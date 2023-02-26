Цыганков во второй раз подряд выйдет в старте Жироны на матч чемпионата Испании

Украинец с первых минут получит возможность продолжить свои голевые начинания в новой команде.

В воскресенье, 26 февраля, Жирона в рамках 23-го тура чемпионата Испании сыграет на выезде против Атлетика Бильбао.

Перед поединком главный тренер каталонского клуба Мичел огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место Виктору Цыганкову. Украинский вингер после успешного дебюта в старте своей новой команды на прошлой неделе снова появится на поле с первых минут в противостоянии с басками.

Напомним, что в прошлом туре испанской Ла Лиги в матче с Альмерией (6:2) Цыганков отличился своими первыми результативными действиями за Жирону, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Всего в составе каталонской команды украинский вингер принял участие в трех поединках.

Матч чемпионата Испании Атлетик - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.