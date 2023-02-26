iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков во второй раз подряд выйдет в старте Жироны на матч чемпионата Испании

Украинец с первых минут получит возможность продолжить свои голевые начинания в новой команде.
Сегодня, 14:22
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В воскресенье, 26 февраля, Жирона в рамках 23-го тура чемпионата Испании сыграет на выезде против Атлетика Бильбао.

Перед поединком главный тренер каталонского клуба Мичел огласил стартовый состав своей команды, доверив в нем место Виктору Цыганкову. Украинский вингер после успешного дебюта в старте своей новой команды на прошлой неделе снова появится на поле с первых минут в противостоянии с басками.

Напомним, что в прошлом туре испанской Ла Лиги в матче с Альмерией (6:2) Цыганков отличился своими первыми результативными действиями за Жирону, записав на свой счет гол и результативную передачу.

Всего в составе каталонской команды украинский вингер принял участие в трех поединках.

Матч чемпионата Испании Атлетик - Жирона начнется в 15:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Атлетик Бильбао Виктор Цыганков Жирона

Статьи по теме

Цыганков: Каждый украинец очень нуждается в помощи Цыганков: Каждый украинец очень нуждается в помощи
Очередной "сухой" матч позволил Барселоне установить новый рекорд Ла Лиги Очередной "сухой" матч позволил Барселоне установить новый рекорд Ла Лиги
Атлетико Мадрид с минимальным счетом обыграл Атлетик Бильбао Атлетико Мадрид с минимальным счетом обыграл Атлетик Бильбао
ПСЖ намерен продать одного из лидеров атаки ПСЖ намерен продать одного из лидеров атаки
Помочь журналистам

Видео

Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа15:24
ПСЖ намерен продать одного из лидеров атаки
Европа15:05
Трубин заинтересовал множество европейских клубов
Европа14:55
Мудрик остался в запасе Челси на дерби с Тоттенхэмом
Киберспорт14:37
ESL Pro League Season 17: онлайн-трансляция матчей турнира
Киберспорт14:33
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Европа14:22
Цыганков во второй раз подряд выйдет в старте Жироны на матч чемпионата Испании
Европа14:06
Холанд побил клубный рекорд Агуэро
Украина13:40
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс13:34
"Похожий на шахматы": Хэйни предположил, каким будет его бой с Ломаченко
Европа13:11
Атлетико потерял ключевого игрока до конца сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK