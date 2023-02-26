Болонья - Интер 1:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 24-го тура Серии А Болонья принимала Интер. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит на 76-й минуте. Хавбек Рикардо Орсолини получил великолепную передачу в штрафной, а после отправил мяч под перекладину.

После 24-х туров Болонья занимает 7-е место с 35-ю баллами, а Интер идет на второй строчке, набрав 47 очков.

Статистика матча Болонья - Интер 24-го тура Серии А

Болонья - Интер 1:0

Гол: Орсолини, 76

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 14 - 13

Удары в створ: 5 - 4

Фолы: 7 - 14

Ожидаемые голы (xG): 1.38 - 1.09

Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Соса, Камбиазо, Схутен (Медель 87), Домингес, Орсолини (Эбишер 87), Фергюсон (Моро 83), Сориано (Кирьякопулос 83), Барроу (Раймондо 87)

Интер: Онана, Дармиан, Де Фрай (Ачерби 46), А. Бастони, Думфрис (Д’Амброзио 68), Брозович (Карбони 83), Чалханоглу, Мхитарян (Барелла 63), Гозенс, Лукаку (Джеко 64), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Домингес 85 - Де Фрай 46, Думфрис 63