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Канселу сделал неожиданное заявление относительно своего будущего

Португалец может вернуться в Англию.
Сегодня, 17:06
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Баварии Жоау Канселу сделал неожиданное заявление, касательно своего будущего.

Напомним, что португалец неожиданно покинул Манчестер Сити и отправился в аренду в Мюнхен. Кроме того баварцы имеют необязательный пункт о выкупе в размере 70 млн евро.

При этом руководство Баварии не собирается выкупать Канселу, по крайней мере, за такую сумму, а потому ищут варианты, как оставить португальца в клубе.

Однако сам Жоау неожиданно признался, что может вернуться обратно в Манчестер Сити.

"Буду ли я еще праздновать титул чемпиона Англии с Сити? Надеюсь, что да. Я создал там вторую семью.

Игроки Сити впечатляют, они лучшие, с кем я когда-либо работал, как в группе, так и лично. Я создал отличные дружеские отношения.

Все в жизни имеет свой конец. Но в конце сезона я, возможно, даже вернусь, никогда не знаешь", - цитирует защитника O Jogo.

Также Канселу рассказал, что Бернарду Сильва, Рубен Диаш и Рияд Марез стали для него очень близкими друзьями, с которыми бы ему не хотелось расставаться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен Жоау Канселу

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