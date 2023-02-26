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Срна: После войны Шахтер выкупит у Челси Мудрика

Представитель донецкого клуба сделал сенсационную заявление.
Сегодня, 19:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна выскзался о положении дел вингера Михаила Мудрика в стане Челси.

"Рынок определял цену, а не я или наш президент. Мудрик – один из лучших игроков Европы на своей позиции после Мбаппе и Винисиуса. Если кто-то хочет купить игрока у Шахтера, он должен нас уважать. Мы знаем, как продавать и как покупать футболистов.

Михаил – воспитанник нашей академии, замечательный человек, замечательный игрок. К сожалению, сейчас в Челси он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в ближайшие несколько лет.

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Мудрик несчастлив в Челси, и мы не можем обвинять его в этом. "Синие" сейчас в беспорядке, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их следующая победа. Между тем клуб, в который мог перейти Мудрик, Арсенал, на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к "канонирам".

В конце концов, не беда, после войны Шахтер выкупит Мудрика", – заявил Срна в интервью Football Ramble.

Напомним, после шести сыгранных матчей Михаил Мудрик не сумел отметиться результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси шахтер Дарио Срна Михаил Мудрик

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