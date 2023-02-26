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Хави назвал причину поражения Барселоны в матче с Альмерией

Испанец считает неудачу в игре с аутсайдером весьма закономерной.
Сегодня, 22:19
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави жестко раскритиковал команду после поражения от аутсайдера Альмерии (0:1) в рамках 23-го тура Ла Лиги.

"Мы потерпели неудачу, и у нас нет оправданий. В первом тайме нам не хватало страсти. У нас не было ни интенсивности, ни желания побеждать – вот что меня беспокоит больше всего.

Извиняемся перед болельщиками. Мы упустили прекрасную возможность. Мы не выигрываем Ла Лигу три года. Я этого не понимаю. Мы не заслуживали победы и должны взять на себя ответственность. Я очень зол.

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После перерыва мы пытались сделать все возможное, но этого было недостаточно, да и было слишком поздно.

Первый тайм – наша худшая игра в сезоне. Это моя ответственность. К счастью у нас есть подушка безопасности в виде очкового отрыва", – сказал Хави в эфире Barça TV.

Напомним, после 23-х туров Барселона идет на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги, набрав 59 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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