Барселоне предложили подписать нападающего Боруссии Менхенгладбах
Тюрам может продолжить карьеру в стане каталонцев.
Барселоне предложили подписать форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Каталонцы высоко ценят французского футболиста за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у него летом истекает контракт.
При этом Тюрамом также интересуются ПСЖ, Челси, Интер, Атлетико и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 11 голов и 3 ассиста в 21 матче Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком.