Барселоне предложили подписать нападающего Боруссии Менхенгладбах

Тюрам может продолжить карьеру в стане каталонцев.

Барселоне предложили подписать форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы высоко ценят французского футболиста за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у него летом истекает контракт.

При этом Тюрамом также интересуются ПСЖ, Челси, Интер, Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 11 голов и 3 ассиста в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком.