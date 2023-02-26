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Барселоне предложили подписать нападающего Боруссии Менхенгладбах

Тюрам может продолжить карьеру в стане каталонцев.
Сегодня, 18:21
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Барселоне предложили подписать форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы высоко ценят французского футболиста за универсальность и возможность оформить трансфер бесплатно, так у него летом истекает контракт.  

При этом Тюрамом также интересуются ПСЖ, Челси, Интер, Атлетико и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне на счету 25-летнего игрока 11 голов и 3 ассиста в 21 матче Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона может бесплатно усилиться французским центрбэком.

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