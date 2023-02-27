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Соломон попал в сферу интересов трех клубов АПЛ

Израильтянин может принести Шахтеру крупную сумму.
Сегодня, 11:41
Манор Соломон / Getty Images
Манор Соломон / Getty Images

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон, который ныне выступает за Фулхэм на правах аренды, может остаться в Англии.

Как сообщает Ynet, услугами 23-летнего вингера интересуются три лондонские клуба.

Фулхэм хочет продолжить сотрудничество с израильтянином, однако на него также претендуют Арсенал и Тоттенхэм.

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Отмечается, что Соломон хочет остаться в Фулхэме, ведь имеет хорошие отношения с партнерами и тренерским штабом. "Дачники" готовы предложить ему долгосрочный контракт с повышением зарплаты.

В текущем сезоне Манор провел 10 матчей за Фулхэм, в которых забил 3 гола. Действующий контракт Соломона с Шахтером действует до конца года.

Ранее сообщалось, что Трубин заинтересовал множество европейских клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манор Соломон

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