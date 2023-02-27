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Левандовски пропустит матч с Реалом

Польский нападающий не сыграет в Кубке Испании из-за травмы.
Сегодня, 14:11
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Футболист Барселоны Роберт Левандовски не сыграет в первом матче Кубка Испании в поединке с мадридском Реалом.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что 34-летний поляк получил травму - у него растяжение левого подколенного сухожилия.

Стоит отметить, что срок восстановления не указан, однако ожидается, что Левандовски не сыграет с Реалом в четверг, 2 марта.

В текущем сезоне Роберт провел за Барселону 31 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны получил травму во время тренировки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберт Левандовски

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