Левандовски пропустит матч с Реалом

Польский нападающий не сыграет в Кубке Испании из-за травмы.

Футболист Барселоны Роберт Левандовски не сыграет в первом матче Кубка Испании в поединке с мадридском Реалом.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что 34-летний поляк получил травму - у него растяжение левого подколенного сухожилия.

MEDICAL NEWS | First team player Robert Lewandowski has a left hamstring strain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/AmxWJ38B0O — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 27, 2023

Стоит отметить, что срок восстановления не указан, однако ожидается, что Левандовски не сыграет с Реалом в четверг, 2 марта.

В текущем сезоне Роберт провел за Барселону 31 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий Барселоны получил травму во время тренировки.