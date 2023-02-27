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Основной защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за травмы

Кимпембе не поможет в текущей компании парижскому клубу.
Сегодня, 17:20
Преснель Кимпембе / Getty Images
Преснель Кимпембе / Getty Images

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе больше не сыграет в этом сезоне. Об этом сообщил главный тренер клуба Кристоф Гальтье.

"К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии, мы думаем, что это серьезно", – сказал Гальтье в эфире Prime Video.

Напомним, защитник ПСЖ получил тяжелое повреждение на 16-й минуте матча с Марселем, ввиду чего не смог покинуть поле самостоятельно и был транспортирован за его пределы на носилках.

В текущем сезоне на счету 27-летнего француза 11 матчей в рамках Лиги 1, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что капитан ПСЖ считает, что Кимпембе хочет забрать его повязку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Преснель Кимпембе

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