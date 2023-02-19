Заговоры в ПСЖ: Капитан клуба считает, что Кимпембе хочет забрать его повязку

Между защитниками ПСЖ Маркиньосом и Преснелем Кимпембе весьма напряженные отношения. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Решение француза подойти к фанатам клуба после поражения от Монако (1:3) задело капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку. В свою очередь Преснель пошел к фанатам, взял мегафон, извинился перед болельщиками за поражение, а также попросил о поддержке. Его слова фанаты встретили аплодисментами.

Сейчас Кимпембе больше общается с молодыми игроками команды, а со звездами ПСЖ защитник почти не контактирует.

Кроме того, Маркиньос воспринял действия француза после матча с Монако как атаку на его позиции капитана.

Ранее сообщалось, что Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.