iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Заговоры в ПСЖ: Капитан клуба считает, что Кимпембе хочет забрать его повязку

Маркиньос верит в готовящийся бунт.
Сегодня, 15:20
Преснель Кимпембе / Getty Images
Преснель Кимпембе / Getty Images

Между защитниками ПСЖ Маркиньосом и Преснелем Кимпембе весьма напряженные отношения. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Решение француза подойти к фанатам клуба после поражения от Монако (1:3) задело капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку. В свою очередь Преснель пошел к фанатам, взял мегафон, извинился перед болельщиками за поражение, а также попросил о поддержке. Его слова фанаты встретили аплодисментами.

Сейчас Кимпембе больше общается с молодыми игроками команды, а со звездами ПСЖ защитник почти не контактирует.

Кроме того, Маркиньос воспринял действия француза после матча с Монако как атаку на его позиции капитана.

Ранее сообщалось, что Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркиньос ПСЖ Преснель Кимпембе

Статьи по теме

Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль
ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи
ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1 ПСЖ - Лилль: онлайн-трансляция матча 19.02.2023 Лиги 1
Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру Неймар определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Помочь журналистам

Видео

Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов
Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершается масс-стартами
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды17:34
ЧМ по горнолыжному спорту 2023: Швейцария выиграла медальный зачет, у Норвегии больше всего наград
Другие17:22
Аннамари Данча установила рекорд Украины на чемпионате мира по сноубордингу
Биатлон17:18
Чемпионат мира: Ханна Эберг победила в масс-старте, украинки не участвовали
Другие17:12
Украина стала бронзовым призером чемпионата мира по командному фристайлу
Европа16:54
Гол Месси со штрафного в видеообзоре матча ПСЖ - Лилль
Европа16:44
Джим Рэтклифф хочет выкупить все акции Манчестер Юнайтед, которыми владеют Глейзеры
Европа16:26
Пирс Морган все испортил: Стала известна причина расторжения контракта Роналду с агентом
Европа16:13
ПСЖ чудом обыграл Лилль, уступая в счете за несколько минут до конца встречи
Европа15:51
S1mple, берегись: Каземиро похвастался мощным хайлайтом во время игры в CS:GO
Формула 115:32
Леклер заявил, что не ведет переговоры с Феррари о новом контракте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK