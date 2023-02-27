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Арсенал Зинченко претендует на лидера полузащиты Лацио

Милинкович-Савич может летом перебраться в чемпионат Англии.
Вчера, 21:23
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images
Сергей Милинкович-Савич / Getty Images

Хавбек Лацио Сергей Милинкович-Савич может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание CalcioMercato.

Агент игрока Матея Кежман получил предложения от Арсенала, Ньюкасла и Вест Хэма. За Милинковича-Савича клубы АПЛ готовы заплатить почти 40 млн евро.

Напомним, действующий контракт 28-летнего серба с Лацио истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне на счету хавбека римского клуба четыре гола и восемь ассистов в 21 матче Серии А.

Ранее сообщалось, что юный воспитанник академии Львова стал игроком Лацио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал лацио ньюкасл Вест Хэм Сергей Милинкович-Савич

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