Марцин Олексы - обладатель премии Пушкаша за самый красивый гол

Three amazing goals, but which one will win the FIFA Puskás Award? 🤔 #TheBest

🏆 The FIFA Puskas Award goes to Marcin Oleksy! ...and what a goal it was 🤩 pic.twitter.com/2LEkSUbfHN

