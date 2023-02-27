Скалони - тренер года по версии ФИФА

Триумфатор прошедшего чемпионата мира в Катаре заслужил награду The Best.

В понедельник, 27 февраля, в Париже собрались представители футбольного мира, чтобы посетить церемонию награждения ФИФА The Best.

В номинации "Тренер года" соперничали Карло Анчелотти (Реал), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Пеп Гвардиола (Манчестер Сити).

По результатам голосования итоговую победу одержал Скалони. 44-летний специалист был отмечен наградой за то, что привел "альбиселесте" к долгожданной победе на чемпионате мира, который недавно прошел в Катаре.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми представленными номинациями вечера.