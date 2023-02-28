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Холодильник нанес игроку Барселоны травму после первого матча с Манчестер Юнайтед

Нет, это никак не связано с Харри Магуайром.
Сегодня, 01:14
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Манчестер Юнайтед по итогу двухматчевого противостояния выбил Барселону из розыгрыша Лиги Европы, победив с общим счетом 4:3.

Еще в первом матче команды устроили голевую перестрелку, частью которой стал Рафинья. 26-летний бразилец сумел сравнять счет поединка на Камп Ноу на 76-й минуте, однако вскоре он был замене, что сильно его разозлило.

Зарубежные СМИ сообщали, что главный тренер каталонцев Хави Эрнандес решил наказать футболиста, выпустив его лишь на 15 минут в следующей игре против Кадиса (2:0). Но, по всей видимости, это не так.

Как сообщает Mundo Deportivo, Рафинья сыграл так мало в матче чемпионата Испании из-за повреждения, которое он получил глупым образом. Вингер после ничьей с "красными дьяволами" ударил ногой по холодильнику, что едва не стоило ему участия в ответной встрече.

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Из-за болей в колене он остался в запасе на матч против Кадиса, но вернулся в основу на игру на Олд Траффорде. При этом Хави заявил, что футболист принес извинения за свое поведение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Барселона рафинья манчестер юнайтед

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