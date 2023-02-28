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Манчестер Сити нацелился на полузащитника Челси

Матео Ковачич может сменить клубную прописку.
Сегодня, 14:06
Матео Ковачич / Getty Images
Матео Ковачич / Getty Images

Манчестер Сити определился с одной из целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Telegraph, "горожане" попытаются подписать хавбека Челси Матео Ковачича. Потенциальные детали сделки неизвестны

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Источник отмечает, что вариант с хорватским хавбеком очень нравится наставнику манкунианцев Пепу Гвардиоле.

"Синие" не будут стоять на пути трансфера в связи с тем, что контракт Ковачича с клубом истекает летом следующего года и руководство клуба не против продажи.

В текущем сезоне Ковачич сыграл 23 матча, отличившись одним голом и одним ассистом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Матео Ковачич

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