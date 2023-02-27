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Футбол

Альварес рассматривает вариант с уходом из Манчестер Сити

Аргентинец может временно покинуть клуб.
Сегодня, 15:58
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Манчестер Сити хочет продлить контракт с нападающим Хулианом Альваресом. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Футболист пока не согласился продлить контракт с "горожанами". Срок нынешнего соглашения Альвареса с клубом рассчитан до 2027 года. Ман Сити хочет повысить Альваресу зарплату после успешного ЧМ-2022. Стороны ведут переговоры уже некоторое время и пока не могут прийти к взаимопониманию.

Также не исключено, что аргентинец захочет уйти в аренду летом, если его игровое время не увеличится.

В текущем сезоне на счету 23-летнего форварда 5 голов в 19 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Барселона провела переговоры с агентом хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Хулиан Альварес

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