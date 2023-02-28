Агент Салаха прокомментировал слухи об уходе его клиента из Ливерпуля

Нынешний сезон складывается для Ливерпуля очень неудачно. Команда Юргена Клоппа не может набрать стабильно хорошую форму, постоянно теряя очки.

На данный момент мерсисайдцы занимают седьмое место таблицы АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 9 очков, что ставит под сомнение их участие в главном еврокубке Старого Света в следующем сезоне.

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В связи с этим начала появляться информация, что главная звезда Ливерпуля Мохамед Салах может летом покинуть клуб, однако его агент опроверг данные слухи.

"Это чепуха. Это никогда не обсуждалось и не задумывалось. Не попасть в Лигу чемпионов нам и в голову не приходило", - цитирует агента Фабрицио Романо.

В следующем матче Ливерпуль сыграет с Вулверхэмптоном, после чего в воскресенье, 5 марта, будет принимать в гостях Манчестер Юнайтед.