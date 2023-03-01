Ювентус - Торино 4:2: обзор матча и результат игры 28.02.2023

Противостояние туринских команд получилось очень результативным, еще и Поль Погба дебютировал в сезоне.

Во вторник, 28 февраля, в рамках 24-го тура итальянской Серии А состоялось туринское дерби между Ювентусом и Торино.

В отличие от предыдущих трех встреч, где едва было забито два гола, в этот раз команды порадовали болельщиков целым фестивалем голов. Причем первыми отличились "быки".

На второй минуте гости подали угловой, удар Алессандро Буонджорно принял на себя его же одноклубник Янн Карамо. Ивуариец, оставшийся наедине с мячом, с двух метров переправил его в ворота.

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"Старая синьора" достаточно быстро отыгралась. Филип Костич с фланга навесил в штрафную, сразу два игрока Юве пробежали мимо мяча, который в итоге оказался у Хуана Куадрадо. Колумбиец нанес удар в дальний угол, который пытался заблокировать защитник, но рикошет от его ноги лишь помешал голкиперу.

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Антонио Санабрия, казалось, подарил Торино преимущество, забив гол, но спустя всего несколько минут уже Ювентус реализовал угловой.

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Это Данилу нанес удар головой, а мяч рикошетом от штанги пересек линию ворот. Ваня Милинкович-Савич не успел вовремя выбить его - часы на руке арбитра показали, что это гол.

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На 69-й минуте состоялся долгожданный для кого-то дебют Поля Погба, который наконец-то залечил все свои болячки. А двумя минутами позже лидерство было уже у его команды. (никакой связи, чистое совпадение).

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И снова угловой. На этот раз подопечные Массимилиано Аллегри его разыграли, Федерико Кьеза с линии штрафной навесил, а Глейсон Бремер точным ударом головой огорчил свою бывшую команду. Стоит отметить, что это взятие ворот бразилец праздновал.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Точку же в матче поставил Адриен Рабьо, замкнувший подачу со штрафного. Вот так стандартные положения в этот день поучаствовали в четырех из шести голов обеих команд.

По итогам тура Ювентус оторвался от своих соседей не только по городу, но и таблице: 7-е место и 35 очков для команды Аллегри и 9-е место и 31 очков у Торино.

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Статистика матча Ювентус - Торино 24-го тура Серии А

Ювентус - Торино 4:2

Голы: Куадрадо, 16, Данилу, 45+1, Бремер, 71, Рабьо, 81 - Каарамо, 2, Санабрия, 43.

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 13 - 8

Удары в створ: 6 - 3

Фолы: 5 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.64 - 0.83

Ювентус: Щесны - Данилу, Бремер (Бонуччи, 90), Алекс Сандро - Куадрадо (Де Шильо, 69), Фаджоли, Барренчеа (Погба, 69), Рабьо, Костич - Ди Мария (Кьеза, 69) - Влахович (Кин, 86).

Торино: Милинкович-Савич - Джиджи (Гравиллон, 84), Схурс, Буонджорно - Синго, Линетти (Риччи, 74), Илич, Родригес (Войвода, 75) - Миранчук, Санабрия, Карамо (Радоньич, 60 (Сек, 75)).

Предупреждения: Родригес, Риччи.