Ван Дейк выступил с заявлением касаемо будущего Клоппа в клубе

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался о будущем главного тренера Юргена Клоппа в клубе.

"Конечно, есть! Юрген Клопп – наш босс и останется таковым. Я очень доволен, что он есть у нас. И он счастлив в Ливерпуле.

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Надеюсь, лучшие времена вернутся. Для этого мы и работаем", – сказал ван Дейк в интервью Sky Sport.

Напомним, после 23-х сыгранных туров Ливерпуль занимает всего седьмое место в таблице АПЛ, набрав 36 очков.