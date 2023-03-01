iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ван Дейк выступил с заявлением касаемо будущего Клоппа в клубе

Нидерландец поддержал своего наставника.
Сегодня, 11:20
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался о будущем главного тренера Юргена Клоппа в клубе.

"Конечно, есть! Юрген Клопп – наш босс и останется таковым. Я очень доволен, что он есть у нас. И он счастлив в Ливерпуле.

Читайте также: Ван Дейк назвал причину спада в игре Ливерпуля

Надеюсь, лучшие времена вернутся. Для этого мы и работаем", – сказал ван Дейк в интервью Sky Sport.

Напомним, после 23-х сыгранных туров Ливерпуль занимает всего седьмое место в таблице АПЛ, набрав 36 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Вирджил ван Дейк

Статьи по теме

Агент Салаха прокомментировал слухи об уходе его клиента из Ливерпуля Агент Салаха прокомментировал слухи об уходе его клиента из Ливерпуля
Клопп верит, что Ливерпуль может попасть в топ-4 АПЛ Клопп верит, что Ливерпуль может попасть в топ-4 АПЛ
Ван Дейк назвал причину спада в игре Ливерпуля Ван Дейк назвал причину спада в игре Ливерпуля
Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов
Помочь журналистам

Видео

Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА
Милан - Рух 1:0 видео гола и лучших моментов матча Юношеской лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА12:35
Йокич - шестой игрок в истории НБА, сделавший за карьеру 100 трипл-даблов
Европа12:21
Представителей российской сборной допустили к голосованию FIFA The Best
Европа12:18
Бензема в соцсетях намекнул на несправедливость вручения Месси награды лучшему игроку года
Европа11:50
Моуринью раскритиковал судейство в матче с Кремонезе за неподобающее общение с ним
Европа11:35
Поспешил и насмешил: Фанат Ньюкасла заранее сделал тату в честь победы в финале Кубка лиги
Европа11:20
Ван Дейк выступил с заявлением касаемо будущего Клоппа в клубе
Киберспорт10:54
ESL Pro League Season 17: BIG противостоят compLexity, Heroic встретятся с Movistar
Киберспорт10:48
ESL Pro League Season 17: онлайн-трансляция матчей турнира
Киберспорт10:36
The Lima Major 2023: онлайн-трансляция матчей
Теннис10:29
Костюк вышла во второй круг турнира в Остине, Ястремская проиграла
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK