Ван Дейк назвал причину спада в игре Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк высказался о неудачной игре клуба в текущем сезоне.

"Я хочу квалифицироваться в Лигу чемпионов, потому что я хочу играть в Лиге чемпионов.

За последние четыре или пять лет мы были избалованы всем, через что мы прошли. Мы выигрывали все возможные трофеи.

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В прошлом сезоне мы боролись за все трофеи до последнего дня, так что то, что этот ухабистый сезон пока что является шоком для всех", – сказал ван Дейк в интервью Goal.

Напомним, после 23-х туров АПЛ Ливерпуль занимает седьмое место, набрав 36 очков.