Мане: Перед началом сезона Роналду поздравил меня с переходом в Баварию

Нападающий Садио Мане рассказал историю о том, что форвард Криштиану Роналду поздравил его с переходом в Баварию.

"Вы иногда недооцениваете Бундеслигу! Об этом также свидетельствуют недавние успехи в Лиге чемпионов.

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Я встретился с Роналду на Мальорке перед началом сезона, когда мой переход был уже решен. Роналду поздравил меня с переездом в Мюнхен и сказал: "Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя!" – сказал Мане в интервью Bild.

Напомним, сенегальский футболист перебрался в мюнхенский клуб летом прошлого года за 37 млн евро.