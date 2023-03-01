Сирил Ган: Собираюсь прикончить Джона Джонса

Француз решительно настроен на бой с американцем.

Топовый тяжеловес UFC в тяжелом весе Сирил Ган высказался о предстоящем бое с Джоном Джонсом за вакантный титул чемпиона.

"У меня действительно хорошая работа ног. Я могу двигаться достаточно хорошо для любого тяжеловеса. Все это знают.

У меня будет преимущество, потому что я буду очень быстрым.

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Не могу дождаться сражения с этим парнем. Я собираюсь прикончить его. Джон Джонс, твое время прошло", - сказал Ган в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой Джонс - Ган за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.