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Сирил Ган: Собираюсь прикончить Джона Джонса

Француз решительно настроен на бой с американцем.
Сегодня, 15:29
Джонс и Ган / Getty Images
Джонс и Ган / Getty Images

Топовый тяжеловес UFC в тяжелом весе Сирил Ган высказался о предстоящем бое с Джоном Джонсом за вакантный титул чемпиона.

"У меня действительно хорошая работа ног. Я могу двигаться достаточно хорошо для любого тяжеловеса. Все это знают.

У меня будет преимущество, потому что я буду очень быстрым.

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Не могу дождаться сражения с этим парнем. Я собираюсь прикончить его. Джон Джонс, твое время прошло", - сказал Ган в интервью Sportskeeda.

Напомним, бой Джонс - Ган за вакантный титул в тяжелом весе состоится 5 марта на UFC 285 в Лас-Вегасе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Джон Джонс

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